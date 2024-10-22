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Региональная Юридическая Служба

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В Нижнем Новгороде запатентовали технологию защиты органов при операциях на сердце

В Нижнем Новгороде запатентовали технологию защиты органов при операциях на сердце

Фото: Pinterest Важные новости России за неделю сообщают, что  ученые из ННГУ имени Н.И. Лобачевского, совместно с врачами НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.

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