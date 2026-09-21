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Калужские новости

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В Обнинске изменятся маршруты автобусов и схема въезда

В Обнинске изменятся маршруты автобусов и схема въезда

Сквозной проезд между Московской улицей и дорогой 29Н-170 закроют, автобусы № 6, 8 и 11 изменят маршруты из-за реконструкции трассы М-3.

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