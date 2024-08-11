БПЛА, ударившей по ЗАЭС, был запущен из Никополя — Рогов

Дрон-камикадзе, атаковавший объект охладительных систем Запорожской АЭС, был запущен украинскими войсками из города Никополь Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает 11 августа РИА Новости.
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