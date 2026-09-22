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Продажу вейпов запретят в Удмуртии с 1 марта 2027 года

Продажу вейпов запретят в Удмуртии с 1 марта 2027 года

Госсовет Удмуртии на заседании во вторник сразу в двух чтениях одобрил законопроект о запрете на территории региона розничной продажи вейпов и жидкостей к ним.

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