Российских туристов массово разводят «менялы»: как не попасть в лапы мошенников?

Мошенники за границей используют новую схему обмана россиян, которые оказались без наличных денег. Они предлагают обменять валюту на переводы с российских карт, которые не работают за границей, а затем исчезают.
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