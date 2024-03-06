Российский суд запретил чешской NET4GAS судиться с «Газпром экспортом»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к чешскому оператору внутренних газопроводов NET4GAS и запретил последнему продолжать судебное разбирательство в Чехии.
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