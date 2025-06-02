Отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенным Штатам следует воздержаться от громких заявлений по поводу ситуации на Украине, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией.
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