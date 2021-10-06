Глобальная Британия продвигает «Инициативу трёх морей»

Проект, нацеленный на изменение геополитики Старого Света В сентябре 2021 г. председатель существующей в британском парламенте группы по Польше Даниэль Кавчинский представил доклад «"Инициатива трех морей" и возможности для глобальной Британии».
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