Мировое обозрение

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Глобальная Британия продвигает «Инициативу трёх морей»

Глобальная Британия продвигает «Инициативу трёх морей»

Проект, нацеленный на изменение геополитики Старого Света В сентябре 2021 г. председатель существующей в британском парламенте группы по Польше Даниэль Кавчинский представил доклад «"Инициатива трех морей" и возможности для глобальной Британии».

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