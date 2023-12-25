В НАТО задергались: Остановятся ли русские на границах Украины?

Critical Threats утверждает, что российская армия после скорой победы в СВО станет мощнее и современнее На фото: работа расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Победоносная российская армия в конце СВО будет иметь бесценный боевой опыт и станет численно значительно больше, чем войска России до начала 2022 года.
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