В НАТО задергались: Остановятся ли русские на границах Украины?

Critical Threats утверждает, что российская армия после скорой победы в СВО станет мощнее и современнее На фото: работа расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Победоносная российская армия в конце СВО будет иметь бесценный боевой опыт и станет численно значительно больше, чем войска России до начала 2022 года.