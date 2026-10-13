Почему я боялась, что море мне надоест, и что из этого вышло

Переезд к побережью всегда воспринимается как исполнение давней мечты. Но мало кто задумывается, что вместе с радостью приходит и скрытый страх: а вдруг то, ради чего затевались такие перемены, однажды перестанет вызывать прежний отклик? Именно это опасение долго сопровождало меня после переезда в Крым.
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