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Энциклопедия географа

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Почему я боялась, что море мне надоест, и что из этого вышло

Почему я боялась, что море мне надоест, и что из этого вышло

Переезд к побережью всегда воспринимается как исполнение давней мечты. Но мало кто задумывается, что вместе с радостью приходит и скрытый страх: а вдруг то, ради чего затевались такие перемены, однажды перестанет вызывать прежний отклик? Именно это опасение долго сопровождало меня после переезда в Крым.

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