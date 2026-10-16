17–18 октября в Актау состоится открытый Кубок Азии по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева. В соревнованиях среди мужчин и женщин, которые пройдут в спортивном комплексе «Халык Арена», планируют участие 230 спортсменов из семи стран, передает inAktau.
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