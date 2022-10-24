Военное обозрение

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Казахстанский политик: В январе во время беспорядков Токаев отказался покинуть страну

Казахстанский политик: В январе во время беспорядков Токаев отказался покинуть страну

В январе этого года во время во время беспорядков в Казахстане президент этой страны Касым-Жомарт Токаев отказался покинуть страну, хотя ему предлагали такой вариант.

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