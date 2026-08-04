РКН в июле заблокировал около 2,6 тыс. фишинговых ресурсов

В июле 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) заблокировали 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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