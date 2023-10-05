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ФедералПресс

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Минюст назвал число заключенных в российских колониях

Минюст назвал число заключенных в российских колониях

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В российских колониях находится свыше 250 тысяч человек, заявил заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

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