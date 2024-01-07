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Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам

Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам

Произошло увы,   вполне  прецедентное  событие:  Рамзан    Кадыров  заявил,  что    готов  отдать  20 украинских  пленных, которых   они   взяли    в  ЛДНР,     за  снятие  санкций с   его мамы,     его   супруги  и  дочерей,       и  передал   список    этих  пленных    своему   гостю -   некоему   бывшему  ООНовскому   деятелю  Скотту Риттеру.

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Комментарии
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Александр Север
А что значит &quot;пленные Кадырова&quot;? У Рамзана есть свои пленные или это всетаки &quot;актив государства&quot;?
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не тех пленных Рамзан а тех что нужно взят в ЕС они и жирнее и дороже а эти кому они нужны?
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4 час.
Александр Батт
Все должно происходить по российским законам.
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4 час.

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