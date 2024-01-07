Произошло увы, вполне прецедентное событие: Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать 20 украинских пленных, которых они взяли в ЛДНР, за снятие санкций с его мамы, его супруги и дочерей, и передал список этих пленных своему гостю - некоему бывшему ООНовскому деятелю Скотту Риттеру.
Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам
Комментарии
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Александр Север
А что значит "пленные Кадырова"? У Рамзана есть свои пленные или это всетаки "актив государства"?
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не тех пленных Рамзан а тех что нужно взят в ЕС они и жирнее и дороже а эти кому они нужны?
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4 час.
Александр Батт
Все должно происходить по российским законам.
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4 час.
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