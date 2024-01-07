Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам

А что значит "пленные Кадырова"? У Рамзана есть свои пленные или это всетаки "актив государства"?

ОТ

Олег Тимофеев

Не тех пленных Рамзан а тех что нужно взят в ЕС они и жирнее и дороже а эти кому они нужны?