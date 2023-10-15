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Черкас о СКА: «Серебряков – это полкоманды. И Третьяк такой был в сборной СССР, цементировал оборону, никто из соперников ничего не мог сделать»

– СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря Серебрякова и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи».

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