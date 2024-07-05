Василий Смольный: «Я объясню, почему вы едите вредные продукты»

Автор метода изменения пищевых привычек на фестивале «ЖаритьФест» объяснит, как бороться с зависимостью Я, как проповедник здорового образа жизни и автор метода формирования правильных пищевых привычек, расскажу на фестивале «ЖаритьФест» про еду.