Василий Смольный: «Я объясню, почему вы едите вредные продукты»

Автор метода изменения пищевых привычек на фестивале «ЖаритьФест» объяснит, как бороться с зависимостью Я, как проповедник здорового образа жизни и автор метода формирования правильных пищевых привычек, расскажу на фестивале «ЖаритьФест» про еду.
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