Хуситы могли использовать снимки китайских спутников для обстрела судов — ISW

Анализ доступных спутниковых снимков китайской военной спутниковой компании показывает, что подавляющее большинство атак хуситов пришлось на районы Красного моря, которые снимала китайская компания, отмечается в отчете за 18 апреля американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).