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Царьград

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Судьба предателя: Вчера оскорблял Россию, но сегодня готов на всё - лишь бы платили. Семён Трескунов* перешёл в режим выживания

Судьба предателя: Вчера оскорблял Россию, но сегодня готов на всё - лишь бы платили. Семён Трескунов* перешёл в режим выживания

Актёр-иноагент готов на всё: работать тайно, удалённо, за рубли… Семён Трескунов* остался без доходов за границей, а ведь ещё недавно высокомерно оскорблял Россию.

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Комментарии
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Андрей
Позорный меркантильный поц...фу...
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4 час.
СЗ
Сергей Захаров
Кстати он на Макаревича схож хотя у них евреев один тип лица лица иудушек
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4 час.
МС
Михаил Солдатов
В Россию - только через статьи УК, чтобы ответил за всё по полной.
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3 час.

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