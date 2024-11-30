Украина не смогла эффективно воспользоваться вооружением и техникой, которые ей поставили США.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина, которой США активно оказывали военную помощь, не смогла должным образом ею воспользоваться.
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