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SEC требует от суда обеспечить явку Илона Маска для дачи показаний по делу о п...

SEC требует от суда обеспечить явку Илона Маска для дачи показаний по делу о п...

SEC требует от суда обеспечить явку Илона Маска для дачи показаний по делу о покупке TwitterВ судебном разбирательстве по делу о покупке американским миллиардером Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter в 2022 году ещё рано ставить точку, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что он регулярно игнорирует требования дать показания, а потому к нему нужно применить юридические санкции.

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