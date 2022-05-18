Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наиля Серова
    Только один, а где остальные?6 продуктов, повы...
  • W357 Ц753W357
    Один два подорвутся на минах все встанет на круги своя.Канада готова пре...
  • Евгений
    А кому-то интересно, стесняюсь спросить, что там шкварчит колбаска ливерная на американской сковородке?))Шольц не увидел с...

На улицах села Талмаза района Штефан-Водэ провели современное освещение

На улицах села Талмаза района Штефан-Водэ провели современное освещение

Для почти 6000 жителей села Талмаза в районе Штефан-Водэ жизнь станет более комфортной благодаря современной системе уличного освещения, проведенной на участке протяженностью 12,2 км в нескольких микрорайонах этого населенного пункта, сообщает Noi.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх