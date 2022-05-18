На улицах села Талмаза района Штефан-Водэ провели современное освещение

Для почти 6000 жителей села Талмаза в районе Штефан-Водэ жизнь станет более комфортной благодаря современной системе уличного освещения, проведенной на участке протяженностью 12,2 км в нескольких микрорайонах этого населенного пункта, сообщает Noi.