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С начала 2023 года ВСУ выпустили по территории ЛНР 10 ракет РСЗО HIMARS

С начала 2023 года ВСУ выпустили 10 ракет HIMARS по территории Луганской народной республики. Об этом сообщается в представительстве ЛНР в СЦКК, связанных с военными преступлениями Украины.

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