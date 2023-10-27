Лунное затмение и Полнолуние Охотника 28 октября: время перемен и возможностей Елена ГалицкаяПолнолуние Охотника, которое состоится 28 октября 2023 года, обещает быть значимым событием для всех, кто интересуется астрологией и духовным ростом.