Путин заявил о причастности спецслужб некоторых стран к терактам

К совершаемым в разных регионах мира терактам причастны не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых государств, заявил российский президент Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам международной встречи по безопасности.
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