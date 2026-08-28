В Госдуме оценили план «НАТО 3.0» как ловушку для союзников США

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал инициативу Пентагона, известную как «НАТО 3.
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