Ветеран спецслужб РФ, полковник в отставке Олег Нечипоренко, который прежде больше 40 лет занимался противодействием ЦРУ подчеркнул, что ведомство США не только не прекратит свою подрывную работу, но и продолжит ее в виде гибридных и прокси-войн.