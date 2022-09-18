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Ветеран РФ Нечипоренко: ЦРУ продолжит подрывную работу ради доминирования Вашингтона

Ветеран РФ Нечипоренко: ЦРУ продолжит подрывную работу ради доминирования Вашингтона

Ветеран спецслужб РФ, полковник в отставке Олег Нечипоренко, который прежде больше 40 лет занимался противодействием ЦРУ подчеркнул, что ведомство США не только не прекратит свою подрывную работу, но и продолжит ее в виде гибридных и прокси-войн.

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