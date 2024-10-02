Когда россиянам выгодно брать отпуск в 2025 году по производственному календарю

Государственная Дума опубликовала производственный календарь на следующий год. Несмотря на то, что проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2025 году» еще не принят, спланировать свой отдых уже можно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии