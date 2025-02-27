В ХАМАС заявили о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения

Global Look Press/Doaa El-Baz Apaimages/Keystone Press Agency Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения с Израилем, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба движения.
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