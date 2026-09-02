ОФЗ снова в игре: Минфин запускает аукцион после паузы из‑за волатильности

2 сентября Минфин проведёт аукцион, на котором предложит инвесторам облигации федерального займа. Речь идёт о бумагах выпуска 29031 со сроком погашения в 2042 году.
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