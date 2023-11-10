5 технологий, которые в будущем войдут в нашу повседневную жизнь

Развитие технологий — это непрерывный и все более стремительный процесс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всё больше концепций, которые ранее казались недостижимыми в ближайшие столетия, сегодня уже вовсю разрабатываются учёными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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