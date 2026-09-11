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Стало известно, какую музыку россияне стесняются слушать

Стало известно, какую музыку россияне стесняются слушать

Сервис «КИОН Музыка» выяснил музыкальные guilty pleasure россиян. Сопоставив рейтинги самых прослушиваемых и сохраненных в личную медиатеку артистов, аналитики определили, чье творчество пользователи слушают, но не добавляют в избранное.

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