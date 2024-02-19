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Россия модифицировала систему ПВО К-300 для запуска «Циркон»

Россия модифицировала систему ПВО К-300 для запуска «Циркон»

3 дня назад 156 прочитали Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, использовали систему береговой обороны наземного базирования К-300 для развертывания гиперзвуковой ракеты «Циркон» 7 февраля.

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