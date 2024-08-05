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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радивоевич об игроках КХЛ в сборной Словакии: «У нас маленькая страна, мы не можем позволить себе не брать этих ребят. Они не поддерживали Путина»

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% хоккейных клубов, входящих в федерацию.

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