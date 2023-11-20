МИД России: возможности нормализовать отношения с Британией сейчас нет

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Возможности нормализовать российско-британские отношения в настоящее время нет, поскольку Британия настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией.
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