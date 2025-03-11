Охоту на черных обнальщиков завершили силовики в Новосибирске

Охота на лиц, специализирующихся на выводе преступных денег, проходила с 4 по 6 марта. Всего оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий установили и задержали 8 жителей Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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