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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» сэкономит несколько миллионов евро благодаря увольнению Аллегри за поведение. Клуб должен тренеру и штабу 20 млн

Вчера «Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением.

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