Лукашенко: за 18 лет власти Польши не смогли превратить белорусов в рабов

До освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году местное население находилось в постоянном страхе перед рейдами дефензивы (польской политической полиции).
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