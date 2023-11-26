Экс-министра обороны Кувейта приговорили к тюремному заключению за растраты

Высший суд Кувейта приговорил бывшего министра обороны и внутренних дел страны Халида аль-Джаррах аль-Сабаха к семи годам тюремного заключение за нецелевое использование военных средств, сообщает Reuters.
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