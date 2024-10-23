Захарова ответила Сикорскому на заявление о репарациях и высылке посла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Польши Радославу Сикорскому на заявление о перспективах высылки российского посла и отказе требовать репарации от Германии.
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