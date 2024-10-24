Capcom показала, как люди пугаются страшных моментов в играх Resident Evil На днях Capcom...

Capcom показала, как люди пугаются страшных моментов в играх Resident EvilНа днях Capcom опубликовала сборный трейлер серии хорроров Resident Evil, в котором представлены кадры из разных частей франшизы, а также реакции людей на пугающие моменты.
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