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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Capcom показала, как люди пугаются страшных моментов в играх Resident Evil На днях Capcom...

Capcom показала, как люди пугаются страшных моментов в играх Resident Evil На днях Capcom...

Capcom показала, как люди пугаются страшных моментов в играх Resident EvilНа днях Capcom опубликовала сборный трейлер серии хорроров Resident Evil, в котором представлены кадры из разных частей франшизы, а также реакции людей на пугающие моменты.

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