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Молниеносная реакция России на появление войск НАТО у своих границ. Что приготовила российская армия незваным гостям

Молниеносная реакция России на появление войск НАТО у своих границ. Что приготовила российская армия незваным гостям

НАТО ведет свою игру. Речь о том, что стягивает войска к нашим российским границам. Для чего это делается? НАТО пытается запугать Россию, совершая такие действия.

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