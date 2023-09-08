Молниеносная реакция России на появление войск НАТО у своих границ. Что приготовила российская армия незваным гостям

НАТО ведет свою игру. Речь о том, что стягивает войска к нашим российским границам. Для чего это делается? НАТО пытается запугать Россию, совершая такие действия.
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