Хорошие новости для всех поклонников Диснея! Только что в Интернете появились первые фотографии Эммы Уотсон в роли Белль в фильме "Красавица и Чудовище", который выйдет в 2017 году!Фотографии были опубликованы изданием Entertainment Weekly в среду.
Хорошие новости для всех поклонников Диснея! Только что в Интернете появились первые фотографии Эммы Уотсон в роли Белль в фильме "Красавица и Чудовище", который выйдет в 2017 году!Фотографии были опубликованы изданием Entertainment Weekly в среду.
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