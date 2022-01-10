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Первые фотографии Эммы Уотсон в роли Белль в фильме "Красавица и Чудовище"

Первые фотографии Эммы Уотсон в роли Белль в фильме "Красавица и Чудовище"

Хорошие новости для всех поклонников Диснея! Только что в Интернете появились первые фотографии Эммы Уотсон в роли Белль в фильме "Красавица и Чудовище", который выйдет в 2017 году!Фотографии были опубликованы изданием Entertainment Weekly в среду.

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