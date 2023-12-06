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triple correction

triple correction

triple correction CRUDE OIL FUTURES NYMEX:CL1! tofinse CL probably on accumulation phase due to OPEC to cut production I think this price area might be area that big player will buy hammer candlestick with good buy volume and momentum divergence confirm this entry .

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