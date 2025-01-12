Глава МЧС России Куренков прибыл в Анапу

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье", – уточняется в сообщении.
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