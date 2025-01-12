РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Ни на что он не надеялся, им на Украину глубоко наср*ть, задача чтоб война как можно дольше шла.Украинской журнал...
  • Александр Котельников
    Это их спасет от раздела на мелкие землиДепутат бундестаг...
  • Виктор Хрипушин
    Кирилл молодец герой. Читаешь и думаешь, что он один такой на весь фронт. Ну а остальные, где сдались, что ли.Боец ВС РФ с удар...

Глава МЧС России Куренков прибыл в Анапу

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье", – уточняется в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх