Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Создан беспилотник, который распознает и преследует людей

Создан беспилотник, который распознает и преследует людей

В США создали воздушный дрон с ИИ, способный опознать человека по лицу и преследовать его.В результате работы инженера-энтузиаст из Сан-Франциско Луиса Венуса, и его друга-программиста Роберта Лукошко, был создан беспилотный дрон, который способен самостоятельно определять и преследовать людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх