Создан беспилотник, который распознает и преследует людей

В США создали воздушный дрон с ИИ, способный опознать человека по лицу и преследовать его.В результате работы инженера-энтузиаст из Сан-Франциско Луиса Венуса, и его друга-программиста Роберта Лукошко, был создан беспилотный дрон, который способен самостоятельно определять и преследовать людей.