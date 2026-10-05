С 1 октября маркетплейсы обязали показывать ИНН и юридический адрес продавцов

Направить претензию продавцу теперь можно прямо в интерфейсе площадки — в заказе или карточке, без поиска контактов С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике, позволяющий россиянам проверять продавцов на маркетплейсах, сообщил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев в интервью "Газете.
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