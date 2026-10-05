Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С 1 октября маркетплейсы обязали показывать ИНН и юридический адрес продавцов

С 1 октября маркетплейсы обязали показывать ИНН и юридический адрес продавцов

Направить претензию продавцу теперь можно прямо в интерфейсе площадки — в заказе или карточке, без поиска контактов С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике, позволяющий россиянам проверять продавцов на маркетплейсах, сообщил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев в интервью "Газете.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым