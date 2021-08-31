Автор идеи "халяльного поселка" под Москвой раскрыла цели его создания

Instagram, @poselenie_aminovka Амина Шабанова, которая выступила с идеей создания в Подмосковье "халяльного поселка", рассказала, что хотела с помощью своей идеи создать место, где смогут жить люди с одинаковыми ценностями, пишет "Мослента".
Instagram, @poselenie_aminovka Амина Шабанова, которая выступила с идеей создания в Подмосковье "халяльного поселка", рассказала, что хотела с помощью своей идеи создать место, где смогут жить люди с одинаковыми ценностями, пишет "Мослента".
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