Вратарь «СКА-Нева» Плешков установил мировой рекорд по количеству сейвов за матч

Он отразил 124 броска, пропустив единственную шайбу в пятом овертайме. В Петербурге завершился четвёртый матч серии плей-офф ВХЛ, в котором местная «СКА-Нева» уступила тульской «Академии Михайлова» (0:1 ОТ).
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