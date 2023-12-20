Кику – о скандале с больницей им. Томы Чорбэ: «Нельзя объединить два учреждения разного профиля»

Руководство Минздрава должно поговорить с врачами, как оно предложило нам сделать в 2020 году. Так заявил бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику, председатель Партии развития и консолидации Молдовы, после того, как десятки врачей больницы им.
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